Defekter Toaster löst Großeinsatz in Döbeln-Ost II aus

Döbeln. Ein Küchengerät hat am Sonntag gegen Mitternacht in Döbeln einen Großalarm ausgelöst. Das Martinshorn der Feuerwehr bekamen am späten Sonntagabend die Bewohner des Wohngebietes Döbeln-Ost II zu hören und dürfte wohl den einen oder anderen aus dem Schlaf gerissen haben. Blaulicht tauchte die Wohnblöcke in grelle Farben. Die Döbelner Feuerwehr war mit einem kompletten Löschzug im Einsatz, darunter dem Drehleiter-Fahrzeug. Außerdem war Polizei und Rettungsdienst angerückt.

Der Anlass für den Großeinsatz gegen Mitternacht in einem Haus an der Unnaer Straße war vergleichsweise nichtig. „Ein technischer Defekt an einem Toaster hatte einen Rauchmelder ausgelöst“, sagt Döbelns Wehrleiter Thomas Harnisch auf Nachfrage der DAZ. Das war aber zum Zeitpunkt der Alarmierung noch nicht klar. Weil es sich um einen möglichen Brand in einem Wohngebiet hätte handeln können, hat die Feuerwehr das ganz große Besteck ausgepackt. 22 Kameraden waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Dazu Polizei und Rettungsdienst.

Zu löschen hatten die Feuerwehrleute dann aber nichts. Auch Personen oder Sachschäden gab es durch den qualmenden Toaster nicht. „Wir haben die betreffende Wohnung gelüftet und sind wieder abgerückt“, sagt Thomas Harnisch. Gegen 0.30 Uhr herrschte dann wieder Ruhe im Wohngebiet.

Von Dirk Wurzel