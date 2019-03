Schrebitz/Mügeln

Am 18. November dieses Jahres jährt sich eines der schwersten Zugunglücke der deutschen Kleinbahngeschichte zum 100. Mal: Ein Güterzug aus Richtung Döbeln kommend rammt einen Personenzug auf eine Gefällestrecke, von der dieser entgleist. Fünf Tote, 17 Schwer- und acht Leichtverletzte sind zu beklagen.

Birgit Müller vom Heimatverein Schrebitz, Andreas Lobe und Jan Seelig vom Mügelner Heimatverein Mogelin und der Förderverein der Schmalspurbahn Wilder Robert wollen dauerhaft an dieses Unglück erinnern. Geplant ist ein Denkmal genau an jener Stelle, an der der Zug in Schrebitz von der Eisenbahnbrücke stürzte, die längst nicht mehr existiert.

Von der Strecke nichts mehr zu sehen

Eigentlich gar nichts erinnert mehr an die Schmalspurstrecke, die von Mügeln über Schrebitz nach Döbeln führte. Es war Mitte November bereits ein bitterkalter Wintertag, an dem es zur Katastrophe kam. Zwar schien die Sonne, doch lag Schnee und die Gleise waren vereist.

Der Personenzug 5750 stand in Töllschütz. Fahrgäste stiegen ein und aus, Güter wurden geladen. Der Güterzug 10889, der hier den anderen Zug planmäßig kreuzte, kam heran, konnte aber wegen der Glätte nicht vor der Einfahrtsweiche zum Stehen gebracht werden und stieß den anderen Zug auf die Gefällestrecke in Richtung Schrebitz.

Lokpersonal sprang ab

„Kurz zuvor hatte das Lokpersonal noch die Bremsen gelöst, sonst wäre wohl gar nichts weiter passiert“, schildert Andreas Lobe. Die Zugführer sprangen noch ab, der Zug wurde so schnell, dass er in einer großen Kurve in Schrebitz, über die zu allem Pech eine acht Meter hohe Brücke führte, entgleiste. Dabei rissen die ersten Hänger alle weiteren und die Lok mit, die oben auf landete, so dass vom Zug kaum etwas übrig blieb.

Dort wo einst die Eisenbahnbrücke Schrebitz kreuzte, soll die Gedenkstele aufgestellt werden. Quelle: Heimatverein Mogelin Mügeln

Unter den Opfern befanden sich vier Deutsche und ein russischer Kriegsgefangener auf dem Weg in die Heimat. Daran soll das Denkmal erinnern. „Geplant ist eine Platte aus Corbin-Stahl. Das ist ein rostender Stahl, der eine Patina an der Oberfläche bildet. Das passt gut zur Eisenbahn“, erklärt Andreas Lobe. Zwei Meter soll die 60 Zentimeter breite Stele aus dem Boden ragen.

Rund 1700 Euro Kosten

Darauf kommt eine Edelstahltafel, in die sowohl ein Erinnerungstext als auch ein Bild des Unglücks eingraviert werden. „Dadurch wird es besonders aufwändig und teuer. Aber wir wollten etwas Ordentliches schaffen“, sagt Lobe.

Dafür suchen die drei Vereine nun Unterstützer. Die Corbin-Stahlplatte kostet rund 700 Euro, die Edelstahlplatte inklusive Gravur rund 950 Euro. Das Aufstellen wollen Vereinsmitglieder mit Hilfe des Ostrauer Bauhofes übernehmen.

Spendenkonto eingerichtet

„Die Vereine gehen in Vorleistung, aber wir können das nicht alleine stemmen“, sagt Schmalspurbahnfachmann und Buchautor Jan Seelig. Der Heimatverein Schrebitz hat ein Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Verwendungszweck „Eisenbahndenkmal“ können Spenden an das Konto mit der IBAN-Nummer DE79 8605 5592 2901 0077 60 überwiesen werden. Der Verein stellt auf Wunsch Spendenquittungen aus.

Am 16. November soll das Denkmal in Schrebitz eingeweiht werden. Militärdarsteller legen in damaliger russischer Uniform einen Kranz nieder, Jan Seelig will in der Kulturschule danach über das Unglück sprechen. Und der Mügelner Heimatverein bringt im Rahmen seiner Kleinen Schriften ein heft zu Vorfällen im Kleinbahnnetz heraus.

Von Sebastian Fink