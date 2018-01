Der Biber kommt nach Zschaitz

Der Biber breitet sich wieder aus: Um Döbeln ist er bereits wieder ansässig, entlang der Jahna zwischen Riesa und Ostrau ebenfalls. Nun scheint er die Lücke in Richtung Döbeln langsam zu schließen und wird auch in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig heimisch. Für Hausbesitzer am Bach kann das gefährlich werden.