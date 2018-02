Der Heimplatz in der Region Döbeln wird teurer, wenn das Personal mehr verdienen soll

Region Döbeln. In der Waldheimer Senioren-Residenz „Am Eichberg“ , die zur Alloheim-Gruppe gehört, steigt der Eigenanteil voraussichtlich noch dieses Jahr. „Momentan laufen die Pflegesatzverhandlungen, die bis Ende Januar nicht abgeschlossen werden konnten“, berichtet Residenzleiterin Manuela Ulbricht. Davon hänge ab, in welcher Höhe die Anteilserhöhung ausfällt. „Bis jetzt sind wir bei 964 Euro pro Monat. Es wird definitiv steigen“, so Ulbricht. Die gestiegenen Lohnkosten würden daran einen großen Anteil haben.

„Es hat sich nicht grundsätzlich für alle erhöht“, erklärt Marion Fenske, die in der Seniorenresidenz Petra Schreiter in Hartha den Pflegedienst leitet. Die neu eingeführten Pflegegrade 4 und 5 führten in Hartha sogar dazu, dass diese Patienten weniger selbst aufbringen müssen, als sie es unter der alten Pflegestufe 3 noch hätten müssen. Die Unterscheidung in fünf Grade macht dies möglich. Der zu zahlende Eigenanteil ergebe sich aus den Verhandlungen mit den Pflegekassen. Jede Einrichtung handele dies in regelmäßigen Abständen individuell aus. Aktuell müsse man für Pflegegrade 2 bis 5 in der Seniorenresidenz 1050 Euro privat zuzahlen. Die sogenannten „Einrichtungs-Einheitlichen-Eigenanteile“ (kurz: EEE) sind eine 2017 eingeführte Neuerung. Sie sollen Kosten vor dem Umzug in ein Pflegeheim langfristig kalkulieren lassen, denn mit einem Wechsel des Pflegegrades ändern sie sich nicht. Doch wie hält man sie in Hartha stabil? Die Antwort sind die Lohnkosten, die in der Harthaer Einrichtung zwar angepasst werden, aber an keinen Tarif direkt gebunden sind. Da das Personal gleich geblieben sei, haben sich diese Kosten nicht in dem Maße erhöht.

Im Pflegeheim „Berta Börner“ in Roßwein wird es keine starke Steigerung des Eigenanteils geben. Eine moderate Steigerung schließt Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln als Träger der Einrichtung, aber nicht aus. „Wir zahlen Tarif“, sagt Thomas Richter. Dadurch steigen die Löhne eben – aber moderat und nicht explosiv. Das war hingegen in einem Heim in Böhlen (Landkreis Leipzig) geschehen. Als dort Gerhard Pagel die Botschaft ereilt, traut er seinen Augen nicht. Für die stationäre Pflege seiner 92-jährigen Tante im Böhlener Heim Am Park müssen seit Jahresbeginn 1517 Euro bezahlt werden. „Das sind fast 500 Euro mehr als bisher. Und das jeden Monat.“

Die dramatische Kostensteigerung hatte die zuständige Geschäftsführung des Arbeiter-Samariter-Bundes Leipzig mit erhöhten Lohnzahlungen begründet. Thomas Richter hingegen kann weitgehend ausschließen, das er die Pflegebedürftigen im Berta-Börner-Heim mit solchen Preissteigerungen schockieren muss. Da die Diakonie ihre Mitarbeiter schon immer nach Tarif bezahlt, musste sie den Lohn nicht drastisch erhöhen. Richter hat auch eine mögliche Erklärung, was neben Lohnsteigerungen zu einem erhöhten Eigenanteil führen kann. Statt in drei Stufen teilt der Gesetzgeber die Pflegebedürftigkeit jetzt in fünf Grade ein. Bei der Diakonie beispielsweise beträgt der Eigenanteil für einen Heimplatz in Roßwein für die Pflegegrade zwei bis fünf rund 1112 Euro im Monat. Für Pflegegrad fünf, für Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung, sind rund 1510 Euro zu zahlen. „Auch die Umgruppierung von Stufen in Grade kann im Einzelfall zu einer Kostensteigerung führen.“

Ähnlich hoch, aber günstiger als in Roßwein sind die Eigenanteile in den beiden Heimen, die die Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Unnaer Straße und an der Nordstraße unter dem Dach des Awo Seniorenzentrums Döbeln betreibt. Pflegegrad zwei bis fünf kostet 1067,74 Euro, Pflegegrad eins 1466,88 Euro monatlich. Von explodierenden Kosten kann Einrichtungsleiterein Sabine Karlas nicht sprechen. Ihre Mitarbeiter verdienen nach Haustarif über dem Mindestlohn, die Fachkräfte-Quote beträgt 50 Prozent. Es könnten aber generell mehr Mitarbeiter sein. Allerdings weist die Heimleiterin auf ein Problem hin, das durch mehr Pflegekräfte entstehen kann, was Sabine Karlas für dringend notwendig hält. In den Sondierungen hatten sich SPD und CDU auf Bundesebene darauf geeinigt, gut möglich, dass das auch so im Koalitionsvertrag stehen wird. Das bedeutet mehr Geld, das die Pflege kosten wird. Entweder nimmt man es vom Einzelnen oder man erhöht den Beitrag zur Pflegeversicherung.

Im Pflegeheim „Am Sonnenblick“ in Leisnig , einer gemeinnützigen GmbH als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt, liegt der von den Bewohnern zu zahlende einrichtungsbezogene Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz unter 1000 Euro.

Wie Pflegedienstleiterin Angelika Pinnau informiert, seien Schwankungen von 50 bis 100 Euro normal, auch Schwankungen nach unten. Beispielsweise können Investitions- oder Ausbildungskosten auf die Bewohner umgelegt werden. Und diese variieren. Jedoch gilt: Kommt es in einem Bereich zur Erhöhung – sei es durch höhere Lohn- oder Betriebskosten - muss das Unternehmen das erwirtschaften. Die Sonnenblick-Mitarbeiter bekommen keinen Tarif-Lohn. Zuletzt mussten die Heimplatzkosten auch nicht aus diesen Gründen angehoben werden.

Träger vom „Waldidyll“ in Paudritzsch ist die Burchard Führer Unternehmensgruppe, einer der größten privaten Pflegedienstanbieter Deutschlands. Nach den Worten von Geschäftsführerin Heidrun Pape wird kein Tariflohn gezahlt. Pape weiter: „Die Heimplatzkosten richten sich nach der Betriebskostenentwicklung. Aus dieser Sicht war eine Erhöhung bei uns nicht nötig.“

Heimplatzkosten könnten nicht nach Belieben in die Höhe getrieben werden: Vor der Pflegekasse müssten Kostenerhöhungen nachgewiesen werden. Als 2017 auf Pflegegrade statt zuvor Pflegestufen umgestellt wurde, habe sich das für die Einrichtung positiv ausgewirkt. Es wurde zusätzliches Personal eingestellt.

Von Steffi Robak, Dirk Wurzel, Manuel Niemann, André Pitz & Simone Prenzel