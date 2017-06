Warum erzählen Kinder so lebhaft von ihren Träumen? Folgen Nachtwandler tatsächlich dem Vollmond? Was bedeutet Schlafhygiene, und was hat der Fernseher damit zu tun? Am Tag des Schlafes erzählt der Somnologe Thomas Michel, wie die Mythen rund um den Schlaf entstehen und wie im Schlaflabor der Klinik diversen Schlafstörungen auf den Grund gegangen wird.