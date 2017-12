Der große und der kleine Mendo

Döbeln. Ein besonderes Weihnachtsgeschenk lässt Menderes Shahin (32) zu Weihnachten strahlen. Der Inhaber des Döner-Bistros „Mendo“ in der Ritterstraße bekam von einem Stammkunden dieses Playmobil-Set eines Dönerverkäufers geschenkt. Samt einem drehbaren Dönerspieß und Kopfsalat. „Es ist eine schöne Geste und ich bin begeistert. Die kleine Figur hat auf meinem Verkaufstresen einen Ehrenplatz bekommen“, sagt Menderes, den alle in Döbeln nur Mendo nennen. Auf seiner Facebookseite im Internet hat er ein Bild seines Playmobil-Kollegen geteilt. „Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen. Kollegen, die selbst Döner-Läden betreiben, sind ganz heiß und wollen wissen, wie man an so eine Figur kommt“, sagt er lachend.

Mendo stammt aus der Zentraltürkei und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Er gehört der Religionsgemeinschaft der Aleviten an, eine Art Mischreligion aus Islam, Christentum und anderen Einflüssen. Aleviten werden oft auch als die „liberalen“ Muslime bezeichnet, die Gewalt und Unterdrückung Andersgläubiger ablehnen. Aleviten brauchen keine Moschee, kein fünfmal tägliches Gebet und fasten nicht im Ramadan.

Mendo selbst feierte mit seiner deutschen Familie Weihnachten samt Tannenbaum und Gänsebraten. Seine Tochter hat am Mittwoch Geburtstag, seine Frau Silvester und er am 2. Januar. „Wir kommen aus dem Feiern gar nicht heraus“, freut er sich.

Von Thomas Sparrer