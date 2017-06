Die Ehe für alle ist gerade in aller Munde. Aber es gibt Orte in Deutschland, wo man das nicht so liberal sieht, wo Homosexuelle Probleme bekommen können. Zum Beispiel arabische Häftlinge in der JVA Waldheim unter ihresgleichen. Im Gefängnis soll ein Libyer auf einen Mithäftling losgegangen sein, weil dieser über ihn behauptet hatte, er stehe auf Männer.