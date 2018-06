Döbeln

Beim ersten WM-Spiel der Deutschen am Sonntag in Moskau gegen Mexico kann nicht schiefgehen. Denn „unsere Jungs“ werden gewinnen. Das hat das Börakel von Döbeln vorausgesagt.

Im Garten von Thomas Böttcher, Entertainer und Ulknudel aus Döbeln, rollt das Börakel über das Rasen. Es handelt sich um ein kleines orangefarbenes Kerlchen, das der Böttcher „Oranje“ getauft hat. „Die Holländer dürfen zwar bei der Weltmeisterschaft nicht mitmachen, bei mir im Garten dürfen sie zumindest mit tippen“, lacht er.

Thomas Böttcher ist nach dem Ende seiner Radiokarriere beim Sender R-SA vor etwas mehr als einem Jahr auf vielen Kanälen unterwegs. Neben Schauspielerei, Moderationen und Fernsehdrehs ist er auch multimedial im Netz präsent (hier lesen Sie ein Interview mit ihm).

„Ich wollte auch den Ausgang von WM-Spielen vorhersagen und hatte zuerst unsere Hündin im Blick. Doch Tiere als WM-Orakel – das gibt es doch überall. Und wie ich so darüber nachdachte, sehe ich unseren kleinen Mähroboter über den Rasen schnarchen. Das isses dachte ich da“, erzählt der Böttcher. Und das der kleine Kerl auch noch orange, wie die Trikots der Holländer ist, macht die Sache richtig rund. Das Börakel von Döbeln war geboren.

Das Börakel von Döbeln! So hat der Holländer getippt ... Gepostet von Thomas Böttcher am Donnerstag, 14. Juni 2018

Der kleine Rasenmäher steuert per Zufallsprinzip über die kleine Rasenfläche vor Böttchers Terrasse in Döbeln. „Ich habe die Fähnchen von Deutschland und Mexico wahllos in den Rasen gesteckt und gewartet. Die Fahne, die er zuerst umfährt, das Land gewinnt das Spiel“, beschreibt er das Prinzip des Börakels von Döbeln. Eine halbe Stunde mähte der kleine Oranje den Rasen, bis endlich das erste Fähnchen fiel. „Deutschland gewinnt gegen Mexiko. So viel steht fest. Das Börakel täuscht sich nicht“, sagt er überzeugt.

Vor jedem WM-Spiel mit deutscher Beteiligung will er nun das orangefarbene Börakel von Döbeln befragen und hält die Vorhersage in einem Videoclip für seinen Internauftritt fest.

Dass die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag ihr erstes WM-Spiel gegen Mexico gewinnt, davon ist Thomas Böttcher auch so überzeugt. „Ich tippe auf ein 1:0. Denn wie immer müssen unsere Jungs erst ins Turnier reinkommen.“

Die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2018 in Russland und das Eröffnungsspiel der Gastgeber gegen Saudi Arabien sah sich der Böttcher in seinem Garten an. Dazu hängt extra ein Fernseher an der Garagenwand. Gegen die Sonneneinstrahlung schützt ein Sonnenschirm. Die Deutschlandspiele guckt er aber wahrscheinlich bei einem Nachbarn in der Döbelner Eigenheimsiedlung der extra die Garage für das gemeinsame Gucken der WM-Spiele hergerichtet hat. „Da gibts Bierchen und eine nette Männerrunde. Ich freue mich riesig darauf und bin mir sicher, dass wir auch ein Endspiel mit deutscher Beteiligung bei unserem kleinen privaten Public Viewing sehen werden“, sagt Thomas Böttcher ganz ohne sein Börakel voraus.

Von Thomas Sparrer