Döbeln Sonnenhof in Ossig - Deutschlands modernste Schießanlage entsteht Im Landhotel Sonnenhof in Ossig entsteht Deutschlands modernste Schießanlage für Öffentlichkeit und Behörden. Zielscheiben aus Pappe gehören der Vergangenheit an. Bald werden Filme abgespielt.

Zielscheiben wie diese gehören in Ossig der Vergangenheit an. Sonnenhof-Betreiber Markus Weinert baut ein modernes Raumschießkino in den Landhotel-Keller ein. Quelle: Foto: Sven Bartsch