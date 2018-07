Marschwitz

Heiß ist es dieser Tage in Sachsen, so auch im Leisniger Ortsteil Marschwitz, wo sich derzeit Adjoa Tamandja wie zu Hause fühlt. In ihrer Heimat Togo herrschen derzeit ähnliche Temperaturen. Dies ist nur ein Grund dafür, dass sich die 38-jährige Deutschlehrerin bei Marina Heider aus Marschwitz gut aufgehoben fühlt. Bei der 58-Jährigen fand sie für zwei Wochen herzliche Aufnahme.

Austauschprogramm vom Goethe-Institut

Adjoa Tamandja, die in ihrer Heimat Deutschunterricht gibt, verbringt über ein Austauschprogramm des Goethe-Institutes in Bonn mehrere Wochen in Deutschland. Neben einem Teil Weiterbildung gehört der Aufenthalt in einer deutschen Familie dazu, bevor sie wieder den Heimweg antritt.

Blumenstrauß fürs eigene Zimmer

In Marschwitz genießt sie es, einen Blumenstrauß aus dem Garten für ihr Zimmer zu pflücken. In ihrer Heimat gibt es keinen so schönen Garten wie bei Marina Heider. Adjoa Tamandja wünscht sich nicht viel für ihren Deutschland-Aufenthalt, aber eins gehört dazu: Der Spaziergang durch einen Wald – eine Erfahrung, die sie auch noch nicht gemacht hat.

Strom und Wasser im Prepaid-System

„Unsere Gespräche drehen sich viel um Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, zum Beispiel, dass die Waschmaschine zum Einsatz kommt“, sagt Marina Heider. Die Afrikanerin wäscht ihre Kleidung mit der Hand – die Maschine koste schließlich Strom. In Togo bezahlen ihn die Menschen in einem Prepaid-System: Ist das Geld aufgebraucht, ist Schluss mit Strom. Mit Wasser ist es ähnlich. Zahlreiche Familien haben weder Strom- noch Wasseranschluss.

Sicht aufs eigene Dasein ändert sich

Die Afrikanerin versteht zudem nicht, dass in Deutschland so viel Essen weggeworfen wird. „Es steckt die Arbeit der Menschen darin, die es herstellen. Man sollte mehr Respekt vor deren Arbeit haben.“ In Togo würden sehr viele Menschen ihren Lebensunterhalt als Bauern verdienen. Sie bauen Mais, Yams-Wurzel oder Maniok an. Heider: „Es würde hier manchen Leuten gut tun, jemanden wie Adjoa zu Gast zu haben. Das verändert die Sicht auf das Dasein.“

Großvater verwendete deutsche Worte

Ihr Gast aus Afrika, eine stille, zurückhaltende, gleichzeitig sehr herzliche und freundliche Frau, spricht langsam, bedenkt die Wortwahl, fragt nach: „Wie sagt man...?“. Dass sie Lehrerin ist, merkt man ihr an, es soll sich kein Fehler einschleichen. Der starke Akzent verrät den seltenen Kontakt mit deutsch sprechenden Menschen. Dennoch ist ihr die Sprache nicht fremd: Einer der Großväter verwendete einige Worte in seiner Alltagssprache. Wenn er etwas erklärte, beendete er den Satz mit dem Wort „Kapiert!?“ an.

Bis zu 90 Schüler in einer Klasse

In Togo ist es üblich, dass ältere Menschen ihre Deutschkenntnisse an junge Leute weiter geben, auch wenn es nur wenige Worte sind. Man ist stolz darauf. Auch sind die Deutschklassen in dem westafrikanischen Land groß. Nicht selten unterrichtet Tamandja vor bis zu 90 Schülern.

Immer wieder Unruhen und Proteste

Amtssprache in Togo ist heute Französisch. Das deutsche Erbe ist über hundert Jahre alt. Von 1884 bis 1916 war der afrikanische Kleinstaat deutsche Kolonie, danach Treuhandgebiet der Vereinten Nationen unter französischer Verwaltung. Der heutige Präsident wurde gewählt, nachdem dessen Vater das Land bis 2005 stark autokratisch regiert hatte. Im Land gab und gibt es immer wieder Unruhen und Proteste.

Deutsche Sprache wird sehr geschätzt

In unruhigen Zeiten halten Menschen fester an Traditionen. Wie es die Lehrerin selbst beschreibt, entwickelte sich die Pflege der deutschen Sprache zu einer dieser Traditionen in Togo. „Es ist eine sehr schöne Sprache. Alles hat seine Regeln und Ordnung. Die Menschen schätzen das.“ Und manchmal necken sie sich. Nimmt jemand etwas übertrieben genau, heißt es: Hey, du bist doch kein Deutscher.

Eigene Radio-Sendung „Einfach Deutsch“

Neben ihrer Arbeit als Lehrerin moderiert sie einmal wöchentlich im Radio eine eigene Sendung mit dem Titel „Einfach Deutsch“ – es ist ihr persönliches Anliegen, Menschen den Weg zu Bildung zu öffnen. Es ist ein Weg in die Zukunft, weg von Bräuchen und Gepflogenheiten, die das Land mit den vielen Völkern und knapp 40 Sprachen in einer bedrückenden, beengenden Geschichte festhalten.

Traditionen mit unliebsamen Spuren

Manche Traditionen hinterlassen unliebsame Spuren. Adjoa Tamandja spricht nicht gern darüber beziehungsweise wird nicht gern darauf angesprochen, auch wenn sie deutlich davon gezeichnet ist: Auf den Wangen trägt sie zwei senkrechte Narben. Sie erzählen davon, dass eine ihrer Großmütter eine Art Tradition verfolgte, die weit bis vor die Kolonialzeit reicht.

Narben als Zeichen der Abgrenzung

Der Zugehörigkeit zur Familie beziehungsweise Sippe hat in dem kleinen Land historisch bedingt extrem große Bedeutung. Man grenzt sich ab, unter anderem mit speziellen Narbenmustern auf der Haut. Diese werden bereits den Kindern beigebracht, bei manchen Sippen am Leib, bei anderen im Gesicht. Von den fünf Geschwistern tragen nur Adjoa und ihre Schwester als die beiden Ältesten diese absichtlich zugefügten Zeichen.

Mit Klingen ins Gesicht geschnitten

Ihre Eltern hätten sich dieser afrikanischer Tradition verweigert. Doch die Großeltern widersetzten sich, als die Eltern abwesend waren. „Wir waren damals ungefähr vier oder fünf Jahre alt und sehr, sehr unglücklich, als uns mit Rasierklingen ins Gesicht geschnitten wurde. Es gab großen Streit zwischen unseren Eltern und Großeltern. Unsere jüngeren Geschwister haben diese Zeichen dann nicht mehr bekommen.“

Hoffnung auf Mediathek für ihren Heimatort

Ihre Liebe zur deutschen Sprache habe sie in ihrer Zeit am Gymnasium entdeckt, bildete sich darin seitdem ständig fort – ihr gegenwärtiger Deutschlandaufenthalt ist eine Facette davon. In den Kontakt mit dem Goetheinstitut in Bonn setzt sie große Hoffnungen für ihren Heimatort: Sie hofft, dass eine Mediathek aufgebaut werden kann, in der zum Beispiel an Computern gelernt wird. Auch Lehrbücher seien dringend nötig, denn derzeit müsste der Lehrer alles an die Tafel schreiben. Die Schüler bräuchten Bücher zum selbstständigen Lernen zu Hause. Sie hofft, dass ihre Schule in das Programm „Partner der Zukunft“ des Goetheinstitutes aufgenommen wird.

Von Steffi Robak