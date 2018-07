Döbeln

Eine Woche ohne Handy und ohne Fernsehen – das geht tatsächlich. Das erleben gerade die sieben- bis 13-Jährigen im Ferienlager in Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel. Schuld ist aber keinesfalls nur der schlechte Handyempfang in dieser wunderschönen Ecke des Zschopautales. „Den Kindern wird hier einfach eine Menge geboten“, sagt Carin Lau vom Verein Natur und Freizeitzentrum, der gerade den dritten Durchgang des diesjährigen Sommerferienlagers veranstaltet. 35 Kinder waren in jeder der drei Wochen angemeldet. Sie kommen vorwiegend aus dem Altkreis Döbeln. Aber auch bis Mittweida, Rochlitz und Freiberg haben sich die jährlichen Durchgänge des Sommerferienlagers schon herumgesprochen. Neben Spiel und Spaß in der Natur wurde gestern Kräutersalz hergestellt, wurden Seifen gesiedet und Duftsäcken hergestellt. Für heute ist ein Ausflug ins Döbelner Stadtbad geplant. Am Mittwoch gibt es einen großen Ausflug zur Burg Scharfenstein. Durch die führt die Kinder Korporal Stange in historischer Uniform. Der war zuvor schon bei den Kindern im Töpelwinkel vor Ort, um sie über Karl Stülpner aufzuklären und mit ihnen Bogenschießen zu üben. Betreut werden die Ferienkinder übrigens von künftigen Lehramtsstudenten, die selbst schon vor einigen Jahren hier im Ferienlager waren.

Seit zehn Jahren unterstützt auch die Kreissparkasse Döbeln die Ferienlager im Töpelwinkel. Am Montag übergaben die Sparkassenvorstände Uwe Krahl und Thomas Gogolla einen 1600-Euro-Scheck. Das Geld wird unter anderem dafür genutzt, den Ferienlagerbeitrag für Familien mit geringem Einkommen zu stützen.

Von Thomas Sparrer