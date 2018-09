Ostrau

Offiziell seit 1. August ist Angela Jurczyk als Grundschulleiterin in Ostrau im Amt. Rund sechs Wochen später ist sie immer noch begeistert von der erst 2012 eröffneten Schule mit dem großen Außengelände und den modernen Klassenräumen. Dennoch hat die 56-Jährige einige Änderungen im Blick, die sie in den nächsten Jahren gern umsetzen möchte. Außerdem spricht sie im DAZ-Interview über ihre große Runde durch Sachsens Schullandschaft und warum Ostrau ihre letzte berufliche Station werden soll.

Frau Jurczyk, seit August sind Sie die wichtigste Person in Ostraus Bildungslandschaft. Waren Sie nervös vor Ihrem Dienstantritt?

Angela Jurczyk: Eigentlich nicht. Ich kannte das Kollegium zum Großteil schon. Von 1997 bis 2004 war ich als Religionslehrerin abgeordnet. Damals war ich zeitgleich Schulleiterin in Mochau. Viele damals sind immer noch in Ostrau geblieben.

Das heißt ja auch, dass Sie den direkten Vergleich zwischen dem Neubau heute und der alten Schule in Ostrau haben. Wie lautet Ihr Fazit?

Für die Kinder sind das hier optimale Bedingungen. Das Außengelände ist fantastisch. Das ist eine echte Oase für Kinder. Auch dass man aus Hort und Speiseraum direkt rausgehen kann, ist toll. Und dass die gesamte Einrichtung neu ist erleichtert natürlich die Arbeit. Es ist schon schön, ein funktionierendes Computerkabinett zu haben.

Die letzten sechs Jahre waren Sie Schulleiterin an der Grundschule in Waldheim. Wo liegen die größten Unterschiede zwischen Stadt und Land?

Ostrau ist überschaubarer. Hier habe ich acht Kollegen statt 16, 108 Kinder statt 250 und 23 Schulanmeldungen für nächstes Schuljahr statt 90. Und man ist an allem näher dran. In Mochau kannte ich schon alle Eltern, das wird hier auch wieder so sein. In Waldheim kannte ich nicht einmal alle Kinder, weil ich nicht bei allen Unterricht hatte. Dafür bin ich hier ganz allein verantwortlich, habe keine Stellvertreterin mehr. Seit elf Jahren habe ich zum ersten Mal wieder einen Stundenplan gebaut. Wobei das hier einfacher ist, schon deshalb, weil wir die Turnhalle für uns alleine haben.

Apropos Mochau: Sie haben in Ihrer Lehrerkarriere bereits eine beachtliche Anzahl an Stationen bereist. Wie kam es dazu?

Zunächst war mein Berufswunsch schon immer Lehrerin. Ich studierte in Leipzig – die klassischen Grundschulfächer Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Kunst. Dann habe ich in Erfurt noch meinen Diplompädagogen gemacht und wurde 1988 fertig und wollte nun selbst Grundschullehrer ausbilden. Doch mit der Wende wurde DDR-Lehrerausbildung an den Instituten für Lehrerbildung abgewickelt. Zum Glück hatte ich schon vier Jahre an der Zschaitzer Oberschule unterrichtet und gehörte nach meinem Babyjahr noch zum Kollegium.

Und dann sind Sie im neuen System Schulleiterin geworden?

Da mus ich sagen, Schulleiterin wollte ich eigentlich nie werden. Nach der Schulreform 1992 legte mir der damalige Direktor der Zschaitzer Oberschule, Dr. Rainer Göllnitz, nahe, mich für die Leitung der Grundschule Zschaitz zu bewerben. Das tat ich und wurde so Schulleiterin.

Wie ging es dann weiter?

1997 wurde die Schule in Zschaitz geschlossen, weil es zu wenige Schüler gab. Dann ging ich nach Mochau. 2008 kam die Anfrage aus der Sächsischen Bildungsagentur. Da bin ich für ein Jahr nach Leipzig gegangen. Nach der Kreisgebietsreform war ich dann noch drei Jahre in Chemnitz. Ich habe in dieser Zeit viele Schulen gesehen, weswegen ich die Bedingungen in Ostrau auch zu schätzen weiß. Aber ich wollte weg vom Schreibtisch wieder ins Klassenzimmer. So kam ich 2012 nach Waldheim. Und als sich die Möglichkeit in Ostrau ergeben hat, habe ich mich beworben, da ich in Goselitz wohne und jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.

Und in Ostrau wollen Sie nun auch bis zur Rente bleiben?

Auf jeden Fall – ich bin ja nun genug herumgekommen (lacht). Ich habe keine Station bereut und hätte das, was ich in Waldheim mit aufgebaut habe auch nicht für wenige Jahre in Ostrau aufgegeben. Aber jetzt habe ich noch ausreichend Zeit hier vor mir.

Trotz aller Vorzüge an der neuen Schule – gibt es aus Ihrer Sicht Verbesserungsbedarf?

Mir ist aufgefallen, dass die Klassenzimmer im Sommer sehr warm werden. Außenjalousien sind baulich nicht möglich, daher wird jetzt über eine Lösung mit Klimatisierung nachgedacht. Außerdem soll in Gänge und Flure Lärmschutz eingebaut werden. Das ist sonst sehr anstrengend für Lehrer und Kinder. Ich habe in diesen Fragen aber schon Kontakt mit dem Bürgermeister aufgenommen.

Und wird es inhaltliche Unterschiede geben?

Zunächst möchte ich die Mülltrennung an der Schule einführen in Papier, gelber Sack und Restmüll. Außerdem ist mir die Elterntransparenz sehr wichtig. In jedem Schuljahr wird es zwei zentrale Elternsprechstunden – einmal im November und im April – geben. Da sind dann alle Lehrer da und die Eltern können um Gespräche bitten. Eine fächerverbindende Woche soll jedes Jahr ein Höhepunkt sein. Dieses Schuljahr ist sie vom 4. bis 8. März 2019 geplant. Das Motto lautet „Rund um den Karneval“. Da habe ich schon Kontakt zum Schrebitzer Carnevalsclub aufgenommen.

So aufgeräumt wie Ihr Büro und Schreibtisch aussehen, käme man nicht gleich darauf, dass Sie der Narretei des Karnevals anhängen.

Mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt, ich verlasse nie das Büro unordentlich. So ist das auch zu Hause (lacht). Aber ich habe als Kind schon sehr schöne Erlebnisse beim Schulfasching gehabt und so gehört eine tolle Faschingsparty in der Grundschule für mich einfach dazu.

Von Sebastian Fink