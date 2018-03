Die Entwürfe sind da: Hartha investiert in neuen Hortstandort

Noch herrscht Ruhe: Auf dem Schulhof in der Pestalozzistraße sind die Sturmschäden beseitigt. Der Einzige, der sich hier im Moment abmüht, während drinnen im Schulhaus gelernt wird, ist ein Specht. Sein Trommeln könnte bald übertönt werden, denn der Hort, der mit in das Schulhaus ziehen soll, nimmt langsam Gestalt an.