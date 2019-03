Döbeln

Eine ganz besondere Ausstellung wird am Freitag, dem 29. März, in der Produzentengalerie von Olga Scheck am Döbelner Obermarkt eröffnet. Die Döbelner Künstlerin hat sich Künstlerkollegen aus Leipzig eingeladen.

„Die Ausstellung ‚Illusion der Wahrheit’ verbindet Werke von vier Künstlern, deren Herangehensweisen an die Malerei so unterschiedlich sind, wie auch ihre Herkunft. Gemeinsam ist allen vieren der Ort ihres Schaffens : Seit Jahren betreiben die Künstler ihre Ateliers in der alten Leipziger Baumwollspinnerei und sie realisierten bereits einige gemeinsame Kunstprojekte“, schildert Olga Scheck.

Lena Inosemzewa ist 1975 in Kasachstan geboren. Sie studierte Kunst in Semipalatinsk. In der Mehrzahl ihrer Bilder spielt die Darstellung des Menschen in seiner sozialen Umgebung eine besondere Rolle.

Der aus Russland stammende Lexander Prokogh bezeichnet den Stil seiner Bilder als „gebrochenen Realismus“. Auf seinen Bildern vermischen sich Menschen, Architektur, Landschaften, Stillleben mit abstrakter Symbolik.

Der im Irak geborene Hassan Haddad lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Er bildet ein breites Themenspektrum in seinen Bildern ab: Landschaften, Paare, menschengruppen, reale Alltagssituationen oder Fantasien und er machte sich Gedanken über die Umwelt und das Überleben auf verbrannter Erde.

Hendrik Voerkel vertritt im Quartett der vier Künstler als Absolvent der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst die neue Leipziger Schule und die damit verbundene figurative Malerei. Er geht in seinen Bildern dem Seelenzustand urbaner Landschaften auf den Grund.

Der Untertitel der Ausstellung „Illusion der Wahrheit“, lautet: „Jeder behauptet zu wissen, wie der Elefant aussieht“ und stammt aus der Parabel „Die blinden Männer und der Elefant“. Darin untersucht eine Gruppe von Blinden einen Elefanten Jeder untersucht einen anderen Körperteil. Dann vergleichen sie ihre Erkenntnisse und stellen fest, dass jeder ganz individuelle Erfahrung gemacht hat.

Die Vernissage findet am 29. März um 19 Uhr im Atelier von Olga Scheck am Obermarkt 10 in Döbeln statt. Dazu sind alle Kunstfreunde eingeladen. Die Bilder sind danach noch bis 21. April zu sehen.

Von Thomas Sparrer