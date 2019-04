Döbeln

Eigentlich hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Sperrung und den Beginn der Bauarbeiten auf der Bundesstraße 175 östlich und westlich von Hartha erst für Dienstag angekündigt. Doch seit wenigen Minuten sind die Sperrschilder am Harthaer Kreuz aufgestellt. Die Kraftfahrer sind stocksauer.

Das war scheinbar so nicht geplant: Hier die offizielle Pressemitteilung der Chemnitzer Straßenbaubehörde:

„VERKEHRSHINWEIS

Fahrbahnerneuerung der B 175 westlich und östlich Hartha beginnt

Am kommenden Dienstag, den 30. April beginnt die Fahrbahnerneuerung der B 175 am „Harthaer Kreuz“. Sie erstreckt sich über zwei Teilabschnitte auf der Bundesstraße B 175 sowie einen Teilabschnitt auf der B 176 mit einer Gesamtlänge von 2,1 Kilometern. Die Fahrbahnerneuerung beinhaltet die Erneuerung der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht sowie die Erneuerung der Bankette.

Der erste Teilabschnitt („östlich Hartha“) verläuft aus Richtung Döbeln nach Hartha und beginnt an der Einmündung Nauhain. Er endet kurz vor der Querungsstelle am Ortseingang Hartha. Die Streckenlänge beträgt gut 700 Meter. Der zweite Teilabschnitt („westlich Hartha“) verläuft aus Richtung Hartha in Richtung Colditz und beginnt kurz nach der Einmündung Wallbacher Straße. Er endet am Kreisverkehr B 175/ B 176. Die Streckenlänge beträgt rund 1,2 Kilometer. Der dritte Teilabschnitt schließt direkt an den 2. Abschnitt an und beinhaltet die westliche Kreisverkehrszufahrt der B176 in Richtung Colditz auf einer Länge von rund 150 Metern.

Der erste und zweite Teilabschnitt werden unter Vollsperrung ab 30. April bis planmäßig 21. Juni realisiert. Aufgrund der Sperrung beider Kreisverkehre ist eine großräumige Umleitung über Döbeln, Hainichen, Mittweida, Rochlitz und Bad Lausick ausgeschildert. Im Anschluss wird der dritte Teilabschnitt gebaut, über die geänderte Verkehrseinschränkung wird rechtzeitig vorab erneut informiert.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 625.000 Euro, sie werden vom Bund getragen.

Wir bitten um Verständnis für die bauzeitlichen Behinderungen und um besonders umsichtige Fahrweise auf den Umfahrungsstrecken.“

Fortsetzung folgt....

Von Thomas Sparrer