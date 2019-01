Waldheim

Waldheim ist eine Kalenderstadt. Das Angebot ist vielseitig und meistens zeigen die Jahresweiser Stadtansichten. Jetzt ist ein weiterer erschienen – allerdings mit Mühlen.

Waldheim seit 2003 ohne Mühle

Eine Waldheimer Mühle ist aber nicht dabei. „Die Brückenmühle wurde abgerissen“, erinnert Bettina Böhme, weshalb die Perle des Zschopautales seit 2003 keine Mahlanlage mehr hat. Die Waldheimerin ist Vorsitzende des sächsischen Mühlenvereins und hat den Kalender für 2020 organisiert, den der Mühlenverein anlässlich seines 30. Jubiläums herausgibt. Außerdem hat Bettina Böhme den Fotografen einmal begleitet und mit ihm an einem Zwölf-Stunden-Tag neun Mühlen abgeklappert. Ins Bild gesetzt hat die Motive François Maher Presley.

Gewaltige Zahnräder und kleine Details

„Er hat die Mühlenmaschinerie richtig in Szene gesetzt, so dass diese Kunstwerke entstanden sind, die man länger betrachten muss“, sagt Bettina Böhme. Gewaltige Zahnräder, Verladerohre für das Malgut, aber auch kleine Details – die Bebilderung unterscheidet sich doch sehr von anderen Jahresweisern mit typischen Kalenderbildern. Gefunden haben Bettina Böhme und François Maher Presley die Motive im Umkreis von 50 Kilometern um Waldheim herum. Einige im Altkreis Döbeln, wie die Schanzenmühle im Leisniger Ortsteil Tautendorf, aber recht viele in der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen. Darum hat deren Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) bereits einige Kalender bei Bettina Böhme gekauft. Im Eichhörnchengrund zwischen Altgauernitz und Naustadt in der Gemeinde Klipphausen steht die kleinste funktionierende Mühle, die der Kalender zeigt. Zwischen 1968 und 1974 im Maßstab von 1:5 gebaut, ist sie seit 2011 wieder voll funktionsfähig. Ein Rentner mit goldenen Händen kümmert sich seitdem um das Kleinod. Den Mühlenkalender gibt es bei Bettina Böhme, der Vorsitzenden des Sächsischen Mühlenvereins, am Obermarkt 6 in Waldheim.

Von Dirk Wurzel