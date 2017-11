Die Narren sind wieder los!

Leisnig. Mit dem Motto „Leisnig feier überall. Mal anders sein beim Maskenball“ startete der Carneval Club Leisnig am Sonnabend traditionell um 11.11 Uhr mit Startschuss per Kanone und Schlüsselübergabe in die neue Saison. Auf dem Marktplatz herrschte buntes Treiben, (nicht nur die Narren feierten, auch viele Leisniger waren gekommen, um die Schlüsselübergabe hautnah mitzuerleben).

Neues Prinzenpaar

Natürlich wurde das neue Prinzenpaar durch den Leisniger Bürgermeister Tobias Goth gekrönt. In diesem Jahr amtieren Katrin (44) und Rüdiger (43), ein Ehepaar aus dem Großraum Leisnig: „Wir sind sehr stolz darauf und es ist eine große Ehre für uns, die Stadt nun repräsentieren zu dürfen. Und den Schlüssel wollten wir schon immer einmal haben“, sagt der 43-Jährige. Mario Richter ist seit diesem Jahr Vereinvorsitzender. Er sieht es als Ehre und große Herausforderung, einen so großen Verein zu führen. „Sei es der demografische Wandel oder die Besucherzahlen – leicht ist es nicht“, so der 53-Jährige.

Mitgliederzahl stabil

Einen Mitgliederrückgang konnten der Verein bislang nicht bemerken: „Unsere Mitgliederzahl ist sehr stabil. Der Generationswechsel findet schon statt und wird sich weiter fortsetzen.“ Was ein Prinzenpaar mitbringen muss fasst der Vereinsvorsitzende kurz zusammen: „Das Paar muss den Karneval lieben, gesellig sein und sich auf die lockere Art einlassen können“, so Richter. Das Geheimrezept für den Erfolg des Vereins und Leisnig als Faschingshochburg sieht der Vorsitzende in der jahrelangen Tradition: „Wir haben immer daran festgehalten“. In diesem Jahr wurde der Verein 65 Jahre alt.

Leisnig soll Karnevalshochburg bleiben

Katja Richter (32) aus Leisnig ist jedes Jahr an der Gestaltung des letzten Festwagens beteiligt. Die Leisnigerin ist mit der Stadt stark verbunden und überall mit dabei, wie sie sagt. „Leisnig ist eine Karnevalshochburg und das sollte bewahrt werden“, sagt die 32-Jährige. Die Eröffnungsveranstaltung nahm bei kalten sechs Grad und Regen noch am Vormittag ihr Ende. „Im Februar wird dann richtig gefeiert“, sagt Richter.

Haßlauer mit tierischem Vergnügen

Mit viel guter Laune und Stimmung eröffneten auch die Roßweiner am Sonnabend die Faschingssaison. Im Saal des Rathauses wurde gefeiert, gelacht und getrunken. Um 15 Uhr übergab Bürgermeister Veit Lindner den Narren vom Karnevalsclub Haßlau (KCH) den Schlüssel zum Rathaus. Der Faschingsverein hatte für den Saisonauftakt ein buntes Programm vorbereitet – viele Tanzeinlagen, einen Sketch und eine musikalische Darbietung des amtierenden Prinzen.

„Das Programm war wieder einmal super. Eine wirklich tolle Kombination. Für jedes Alter war etwas dabei“, lobte Bürgermeister Lindner. Vereinspräsident Oliver Rühle führte durch das Programm und am Abend bei der Auftaktveranstaltung im Landgasthof Sonnenhof in Ossig gab er dann auch das Motto für die Faschingszeit im Februar des nächsten Jahres bekannt: „Zum Fasching gibt’s ne große Show. Der KCH geht in den Zoo“

Von Maria Sandig