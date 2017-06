Waldheim. Der Wachbergturm leuchtet im neuen Waldheim-Kalender von Heinz Thieme. Das Bild des Monats Oktober ist ein Gemeinschaftswerk der Fotofreunde Waldheim. Anja Seidel und Bernd Damm waren mit dabei. Sie lichteten den Wachbergturm mit langer Belichtungszeit und kleiner Blende ab. Dadurch hat das Bild große Tiefenschärfe. Man sieht auch die Sterne, so den Gürtel des Orions aus dem gleichnamigen Sternbild. „Anja Seidel hatte eine gute Taschenlampe dabei und damit den Turm beleuchtet“, erklärt Heinz Thieme die Lichteffekte. Bei 15 Sekunden Belichtungszeit kann.

Die meisten anderen Bilder des neuen Waldheim-Kalenders glänzen aber durch Realismus. Für eines ist Fotograf Thieme sogar in die Luft gegangen. Es zeigt das Waldheimer Rathaus. Das Titelbild des Kalenders ist zugleich ein Zeitdokument. Vorm Rathaus stehen zwei Beton-Laster. Als das Bild entstand, liefen gerade die Arbeiten in der Ratskeller-Küche. Geflogen hat den Waldheim-Fotografen Heinz Thieme dessen ehemaliger Arbeitskollege Thomas Gierisch aus Hartha im Ultraleichtflugzeug. Eine große Faszination löst das Oktober-Foto aus. Es zeigt die Waldheimer Stadtkirche eingerahmt von den warmen, gelbroten Farben des Herbstes. Weiß gibt es in dem Kalender auch, etwa bei einet Stadtansicht vom Wachbergturm aus fotografiert, die das vom Schnee bezuckerte Waldheim zeigt.

Erhältlich ist der Waldheim-Kalender im Fotostudio Gutschow, im Ratskeller und im Lottoladen von Doris Grundmann sowie beim Zahnarzt Dr. Fischer und in der Physiotherapie Möbius.

www.waldheim-kalender.de

Von Dirk Wurzel