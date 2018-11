Wenn rund um die Stadtsporthalle Döbeln in ganzen Straßenzügen an einem Sonnabendfrüh schon 8 Uhr kein Parkplatz mehr zu bekommen ist, dann ist Tanzfestwochenende. 517 überwiegend weibliche Tänzer aus 17 Vereinen kamen in die Muldestadt, um in 47 Gruppen und acht Kategorien gegenander anzutreten.