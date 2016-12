Döbeln. „Das Boot ist voll“ oder „Der knappe Untergang der Europa“ – ein Navigationsproblem zur Heiligen Nacht. ein ungewöhnliches, modernes und in die heutige Zeit passendes Krippenspiel hatten sich die Mitglieder der Jungen Gemeinden von Döbeln und Technitz für die diesjährige Christnacht am Heiligabend, um 22 Uhr, in der Jacobikirche ausgesucht. Statt Bethlehems Stall hatten die jungen Leute das Kreuzfahrtschiff MS Europa im Altarraum der Jacobikirche aufgebaut. Hier schauen die unterschiedlichsten Passagiere an Heiligabend aufs Meer. Als ein Flüchtlingsboot die Route der Europa kreuzt und die Flüchtlinge um Hilfe bitten, weil auf dem Boot eine Geburt ansteht, lehnen die Passagiere der Europa ab, zu helfen. Stunden später havariert ihr Kreuzfahrtdampfer und das noch nahe Flüchtlingsboot wird zur Hoffnung für die Passagiere. Johann Landgraf als Stewart des Kreuzfahrtschiffes, Johanna Pürthner als Patricia und Franz Leutert als Passagier aus Sachsen halten den Menschen in ihrem Krippenspiel einen Spiegel vor. „Wir haben verschiedene Krippenspieltexte angelesen und uns dann gemeinsam für diesen Text entschieden, weil er einfach aktuell ist“, sagt Johanna. „Die Aussage ist sehr spannend, dass schon morgen wir diejenigen sein könnten, die Hilfe brauchen“, sagt Jeremias. Seit 4. Dezember proben die insgesamt 13 jungen Christen zwischen 14 und 20 Jahren an ihrem modernen Krippenspiel.

Pfarrer Lutz Behrisch geht in seiner Predigt darauf ein. Heute kommen Flüchtlinge übers Mittelmeer. Bei Homer ist es die Königstochter Europa aus Phönizien (dem heutigen Syrien) die auf unseren Kontinent flüchtet und ihm den Namen gab. Am Ende fragt der Pfarrer: „Ist es nur Last oder vor allem auch Chance, wenn Menschen mit unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen?“

In den Christvespern am Nachmittag in Simselwitz und Döbeln sowie in der Technitzer Kirche spielten jeweils die Konfirmanden ein modernes Krippenspiel. Ein nichtgläubiger Professor und ein Lehrer kommen bei einer Krippenspielprobe über Weihnachten ins Gespräch. Dies bildet den Rahmen für die klassische Weihnachtsgeschichte nach Lucas.

Von Thomas Sparrer