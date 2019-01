Hartha

Wenn Sabine Kempin nicht gerade hinter den unzähligen Kleiderstangen oder im Lager herumwuselt, begrüßt ihr offenes und herzliches Lächeln jeden Kunden direkt an der Tür. Dort sitzt sie, hinter ihr reihen sich Vasen, Ketten und was die Leute sonst so für entbehrlich halten, seit einem guten halben Jahr. Geld bekommt sie für ihre Arbeit, wie die anderen beiden guten Seelen des Stübchens, keines. Doch das ist auch nicht wichtig für die 58-Jährige. Das Geschäft in der Dresdner Straße ist für sie in erster Linie ein Treffpunkt, an dem sie nicht nur materiell aushelfen kann.

Zwischen Deutschland-Fanschal, Puppen, Büchern und jeder Menge Kinder- und Winterkleidung verbringt die gebürtige Nauhainerin einen großen Teil ihrer Zeit. Und sie genießt es. Sie schafft Ordnung, da wo Kunden Chaos hinterlassen, verräumt Kleidung und andere Dinge, für die ihre Besitzer auf ein zweites Leben hoffen. Zu Beginn selbst noch Kundin des Harthaer Kleiderstübchens wurde sie eines Tages gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnte, von der Käuferin zur Verkäuferin zu werden. „Ich war regelmäßig hier, aber über eine Mithilfe hatte ich bis dahin nicht nachgedacht“, so Kempin. Lange überzeugt werden, musste sie nicht. Ihrem Engagement für den umfangreichen Fundus ging der Beitritt zum Harthaer Heimatverein voraus, der zugleich Träger dieses Projektes ist. Das Geschäft aus zweiter Hand läuft schon ganze neun Jahre.

Kleiderstübchen als Konstante

Seit einem halben Jahr hilft Sabine Kempin ihren Kunden das Passende zu finden. Quelle: Sven Bartsch

Gelernt hat die 58-Jährige den Beruf der Zerspanungsfacharbeiterin. Bis zur Wende hatte sie in dem Bereich arbeitet. Danach schulte sie, aufgrund akuter Arbeitsnot, zur Steuerfachgehilfin um. Seitdem schlägt sie sich mit kurzfristigen Beschäftigungen durch und lebt von staatlicher Hilfe. Die Stelle in der Kleiderstube ist eine wertvolle Konstante im Alltag. „Ich mag den Kontakt mit den Leuten. Wissen Sie, ich quatsche unheimlich gern“, erzählt sie lächelnd. Und sie hört zu. Ob es um den neuen Job geht oder die Kinder – Kempin interessiert und kümmert sich. Gerade wenn es um die Kleinsten geht, wird sie weich. Selbst hat sie drei schon große Kinder und Enkel. Im Dezember habe sie einen Haufen Plüschtiere verschenkt, erzählt sie. Schließlich war doch Weihnachten. Außerdem hat sie aus alter Kleidung des Ladens Topflappen gestrickt, um ihren Kunden eine Freude zu machen.

Kempin weiß, was die Leute suchen

„Haben wir denn wieder was?“ – eine oft gestellte Frage derer, die wöchentlich hineinschneien und nach ganz bestimmten Dingen Ausschau halten. Wie aus der Pistole geschossen bejaht oder verneint Kempin. Da bedarf es keiner weiteren Worte. Sie weiß, ob es um Bücher geht, Gläser oder einen Babystrampler. Wenn mal niemand da und alles erledigt ist, liest sie viel. Gerade hat sie einen Groschenroman beim Wickel. Aber zum Quatschen fände sich eigentlich fast immer jemand. „Die Arbeit ist eine tolle Abwechslung, meine eigene Sache. Das genieße ich. Und das ich helfen kann.“

Mehr Platz für die Zukunft

Wenn sie sich etwas wünscht für die kommende Zeit im Kleiderstübchen, dann, dass es weiter so gut läuft. Dass die Leute weiterhin aus allen Richtung kommen, um bei ihr und ihren Kolleginnen zu stöbern. Und grünes Licht für die Ladenerweiterung. Denn das Kleiderstübchen ist voll bis unter die Decke. „Mehr Platz für die Ware und das Lager wären super. Angedacht sind die Nachbarräume, die leerstehen.“ Beschlossene Sache sei das aber noch nicht.

Im Laden wuseln zu Hochzeiten an diesem Vormittag sechs Mann durch den Laden. Jeder von ihnen geht mit einem kleinen neuen Schatz nach Hause. Auch Dank Sabine Kempin.

Von Lisa Schliep