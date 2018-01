Die närrische Jahreszeit in der Region Waldheim

Waldheim/Reinsdorf/Kriebethal. „Willkommen im närrischen Dschungel“ lautet das aktuelle Motto des Spindelfaschingsclubs Waldheim/Hartha. Und bis zum Ende der fünften Jahreszeit wird noch ordentlich in der Waldheimer Schelle gefeiert. Dem nächsten Ruf der Wildnis folgen die Narren am 27. Januar um 20 Uhr mit der nächsten Abendveranstaltung. Schon am nächsten Tag geht es weiter. Schon um 15.30 lädt der Club mit einem gepflegten „Spindel Ööööl!“ zur Faschingsfeier für alle ab 50 Jahren aufwärts ein. Die nächste Abendveranstaltung folgt am 3. Februar (20 Uhr) und am 8. Februar dreht sich um 20 Uhr zum Weiberfasching alles um die Frau. Am 10. Februar wird noch ein letztes Mal am Abend (20 Uhr) gefeiert. Die kleinen Narren kommen gerade noch rechtzeitig vor dem Aschermittwoch auf ihre Kosten und können sich am 13. Februar (15 Uhr) in ihren liebsten Kostümen zeigen. Für alle Veranstaltungen können bereits Karten gekauft werden. Direkt in der Schelle (Eingang über den Hintereingang) besteht dafür am Dienstag, am 17. sowie am 24. Januar jeweils von 18 bis 19 Uhr die Möglichkeit. Auch per E-Mail an vorstand@spindelfasching.de, über Whatsapp 0152/06087013, unter 034327/91267 und bei allen Vereinsmitgliedern kann man sich Karten sichern.

Reinsdorfer Karnevalisten im Gasthof Hoyersdorf

Der Karneval Klub Reinsdorf feiert am 3. Februar Abends im Gasthof Hoyersdorf (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) und legt eine Woche später an gleicher Stelle mit dem Seniorenfasching (Einlass 13 Uhr, Beginn 14 Uhr) nach. Die kleinen Karnevalisten kommen am 11. Februar zum Zuge (Einlass 14.30 Uhr, Beginn 15 Uhr). Karten können vorab per Telefon unter 034327/53202 oder 037382/81282 bestellt werden.

„Papier allemal“ in Kriebethal

In Kriebethal steckt der Faschingsclub in seiner 50. Saison diese wird noch einmal am 20. Januar im Hotel am Kriebsteinsee begossen (Einlass ab 19 Uhr). Die Kinder feiern am 3. Februar (Einlass ab 14 Uhr). Die große Faschingsgala mit Abendessen, Tanz und Musik geht am 1. Februar über die Bühne (Einlass ab 18 Uhr) und auch am Rosenmontag steigt noch eine Party (Einlass ab 19 Uhr). Karten gibt es für alles an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei allen KFC-Mitgliedern, im Waldheimer Friseursalon Hairpoint und telefonisch unter 0177/2542644 oder 037208/4982.

Von André Pitz