Döbeln

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte einen Verkaufswagen in der Unnaer Straße heimgesucht. Die Täter hebelten die Tür des Wagens auf und drangen so in den Verkaufsraum ein. Dort brachen sie eine Registrierkasse auf. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Von daz