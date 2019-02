Döbeln

Ein Firmengebäude an der Döbelner Zwingerstraße ist in der Nacht auf Donnerstag Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchwühlten die Täter ein Büro und rissen sich dabei Bargeld unter den Nagel. Nach Angaben der Beamten beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro.

Vierter Einbruch in dieser Woche

Das ist in dieser Woche bereits das vierte Mal, dass Einbrecher in Döbeln umgehen. Am Mittwoch traf es ein Einfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße sowie eine Wohnung an der Bahnhofstraße. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro.

Diebe in der Staupitzstraße

Am Dienstag stiegen Diebe in eine Wohnung an der Staupitzstraße ein und machten sich nach Polizeiangaben mit Bargeld und einem Computer wieder aus dem Staub. Gesamtschaden: etwa 2.000 Euro.

Von ap/DAZ