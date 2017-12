Waldheim. Rund 8000 Euro Beute machten bisher unbekannte Einbrecher im RHG-Markt in Waldheim. Die Kriminellen waren im Zeitraum von Donnerstag, gegen 22 Uhr, und Freitag, gegen 8.10 Uhr, gewaltsam in den Markt eingedrungen und entwendeten Gartengeräte der Firma Stihl Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von daz