Döbeln. Bisher unbekannte Langfinger schlugen am Wochenende in Döbeln zu und klauten Werkzeug. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, drangen sie im Zeitraum vom 16. Februar, 20 Uhr bis zum 17. Februar 17 Uhr in einen Volkswagen-Transporter ein, der an der Straße Oberranschütz abgestellt war. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten die Diebe einen Bohrhammer im Wert von etwa 250 Euro. Durch das Aufbrechen entstand laut Polizei ein Sachschaden von geschätzt rund 300 Euro.

Von daz