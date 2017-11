Diebe stehlen im Gewerbegebiet Mockritz Solarzellen für 35 000 Euro

Mockritz. Rund 200 Photovoltaikmodule kamen in der Nacht zum Freitag (17. November) im Gewerbegebiet Mockritz weg. Wie die Polizeidirektion (PD) Chemnitz mitteilt, durchtrennten die Täter die Umzäunung und bauten anschließend die Solarzellen auf einem Grundstück an der Handelsstraße ab. Die Diebe verschwanden mit ihrer Beute im Wert von etwa 35 000 Euro. „Zum Abtransport der Module müssen die Täter ein oder gar mehrere größere Fahrzeuge genutzt haben. Ob durch die Demontagen auch Sachschaden in der Anlage entstanden ist, wird noch geprüft“, sagt Andrzej Rydzik von der Pressestelle der PD Chemnitz.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat in der Nacht zum Freitag, dem 17 November 2017, Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebiets gemacht, die möglicherweise im Zusammenhang mit der geschilderten Tat stehen? Wem sind im genannten Bereich ungewöhnliche Fahrzeuge und/oder Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeirevier Döbeln. Telefon: 03431 659-0.

Von daz