Roßwein

Über ein gekipptes Kellerfenster verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag tagsüber Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Berbersdorfer Straße in Arnsdorf. Auf der Suche nach Wertsachen wurden die Einbrecher in einem Schrank fündig, aus dem sie nach einem ersten Überblick der geschädigten Hausbesitzer Bargeld entwendeten. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 2000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen führt die Chemnitzer Kriminalpolizeiinspektion. Dahingehend werden Zeugen gesucht, denen am Dienstag in der Berbersdorfer Straße oder dem näheren Umkreis etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Wer hat fremde Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesichtet, die möglicherweise in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen unter Telefon 0371 387-3448 der Kriminalpolizei mitzuteilen.

Von DAZ