Es war die schwärzeste Zeit für den Handballsport in der Döbelner Region. Am 4. Februar 2017 brach der Sportler Silvo Voigtländer vom SV Leisnig 90 auf dem Spielfeld zum Halbzeitpfiff einer Bezirksliga-Partie bewusstlos zusammen. Am 10. Februar 2017 verstarb Silvo, hinterließ Familie mit einem kleinen Sohn und unzählige Freunde.