Döbeln

Seit zwei Monaten steht die graue Infosäule am Rathaus vor der Stadtinformation. Am Montag kommt Bewegung in das digitale Teil. Genau genommen sind es bewegte Bilder und unzählige informative Texte und Fotos. Die Stehle steckt voller Elektronik und ist mit einem Touchscreen-Bildschirm versehen. Die technische Lösung ersetzt die gläsernen Schaukästen, die bis vor wenigen Monaten vor der Commerzbank am Obermarkt standen. Die Schaukästen wurden von Mitarbeitern der Stadtinformation regelmäßig mit Plakaten, Karten und weiteren Informationen auf Papier bestückt. Jetzt sind die Infos zu Kulturangeboten, touristischen Sehenswürdigkeiten, Freizeitangeboten, Ärztebereitschaftsdiensten und vieles mehr rund um die Uhr per Bildschirm abrufbar. Das gilt auch für alle Gaststätten, Pensionen und Hotels. Das ist besonders dann für Besucher der Stadt interessant, wenn die außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtinfo in Döbeln ankommen.

Zuständig für die Bereitstellung der Informationen auf der digitalen Litfaßsäule ist die Stadt Döbeln. Die Firma IBV Media aus Berlin stellt dafür die Technik zur Verfügung. 100 Firmen aus Döbeln sorgten als Sponsoren für die Bezahlung des Projektes. Eine Servicefirma aus Chemnitz kümmert sich um die technische Unterhaltung des interaktiven Infoterminals.

Von Thomas Sparrer