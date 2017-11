Dirk Morgenstern widerspricht den Gegnern

Ein Grünstreifen sei laut Bebauungsplan vorgesehen, und die nachbarliche Zustimmung der Anwohner sei nie nötig gewesen. So reagiert Dirk Morgenstern auf die Argumente gegen das geplante Baugebiet am Eichbergblick in Leisnig. Der Geschäftsführer der Mildensteiner Baugilde und Leisniger CDU-Stadtrat, will einiges klar stellen.