Döbeln

Die Zwingerstraßenampel sorgte für Verdruss. Lange Rotphasen stauten den Verkehr bis zur Volkshauskreuzung. Das lag an der Induktionsschleife der mittleren Spur. Die gibt ein Signal an die Elektronik weiter, wenn genügend Autos anstehen und eigentlich Grün werden könnte. Da wegen der Baustelle die mittlere Spur jedoch gesperrt ist, bekam die Ampel kein Anforderungssignal und die Grün-Phasen waren entsprechend kurz.

Steuercomputer hat schon Hochwasser überstanden

Das hat Sven Gromoll nun behoben. Die Ampel richtet sich nun nach der Induktionsschleife in der Linksabbiegerspur der Zwingerstraße, über die der Verkehr derzeit rollt. „Die Grünphase ist jetzt bis 40 Sekunden lang“, sagte er, als er gerade das neue Programm in den Computer im Schaltschrank aufspielte, der an der Straße des Friedens steht und schon eine Menge erlebt hat. Hochwasser zu Beispiel, was dem Gerät gar nicht so sehr geschadet hat, als man annehmen könnte.

Auch andere Ampel jetzt länger grün

Beim Testlauf zählte der Ampelmann dann die Zeit zwischen dem Phasenwechsel herunter – eine ganze Minute lang hatten die Autofahrer auf der Zwingerstraße grün. Durch die Umprogrammierung ändert sich auch die Grünphase für Fußgänger der Ampel an der Kreuzung Große Kirchgasse/Kleine Kirchgasse. Diese ist länger, damit haben die Autofahrer länger rot und die Autofahrer kommen besser vom Obermarkt weg.

Zunächst versuchte es die Stadt

„Wir haben zunächst versucht, die Ampel an der Zwingerstraße von Hand zu regeln. Aber schnell wurde klar, dass umprogrammiert werden muss“, sagt Döbelns Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller. Also rief die Stadt den Spezialisten. Bei der Einrichtung der Baustelle hatte die Stadt die Ampelregelung nicht berücksichtigt, sagte Jürgen Müller.

Von Dirk Wurzel