Döbeln

Bauzäune und Absperrbänder statt tankender Autos bestimmen seit dieser Woche das Bild an der Esso-Tankstelle in Döbeln-Nord. „Wir bauen um. Es ist die erste große Erneuerung, seit die Tankstelle vor 26 Jahren gebaut wurde“, freut sich Pächter Ralf Dehn, der die Tankstelle seit zweieinhalb Jahren betreibt. Was dabei besonders ins Auge sticht: Das bekannte Esso-Rot wird durch die Farbe Blau ersetzt. Außerhalb von Deutschland präsentiert sich Esso schon länger in blau statt rot. Der neue Synergie-Kraftstoff, der sparsamer im Verbrauch und leistungsstärker sein soll, steht dabei im Mittelpunkt der neuen Werbestrategie. Das wird jetzt auch auf den blauen Zapfsäulen deutlich. Ralf Dehn und sein fünfköpfiges Döbelner Tankstellenteam freut der Umbau ganz besonders. Denn zuletzt hatte es immer wieder Probleme mit den beiden Preismasten gegeben. Die versagten nach 26 Jahren immer wieder den Dienst. „Die neuen Masten sind hochmodern und mit einer LED-Beleuchtung schon von weitem gut lesbar“, so der Pächter.

Absperrbänder bestimmen noch bis Dienstag das Bild. Am Mittwoch soll die Esso-Tankstelle wieder öffnen. Quelle: Thomas Sparrer

Eigentlich sollte der Umbau bis Freitag abgeschlossen werden. Doch die Arbeiten sind doch etwas komplexer und vieles greift ineinander. „Die von Esso beauftragten Firmen und deren Mitarbeiter sind vom Fach und arbeiten sehr fleißig und zuverlässig. Am Mittwoch werden wir die Tankstelle wieder öffnen können“, so der Pächter.

Von Thomas Sparrer