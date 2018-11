Döbeln

Völlig derangiert sieht es aus, das Verkaufsgerät für Nikotinstängel am Döbelner Niedermarkt. Die Klappe des Geldfachs hängt herunter, das Gehäuse ist aufgewölbt. Ganz so, als ob von innen einen gewaltiger Druck gewirkt hat. Pappkrümel liegen im Ausgabeschacht und geben ein Indiz, dass den Automaten jemand gesprengt hat.

An diesem Automaten gibt es erstmal keine Kippen mehr. Quelle: Sven Bartsch

Davon geht auch die Polizei aus. „Ein Kollege des Döbelner Reviers ist in seiner Freizeit an dem Automaten vorbei gelaufen und hat gesehen, dass da etwas nicht stimmt“, schildert Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz, wie die Polizei auf die Straftat aufmerksam wurde. Zur Höhe des Schadens konnte André Rydzyk noch nichts sagen. „Unklar ist bislang, wann der Automat beschädigt wurde und ob die Täter an Ware beziehungsweise Bargeld gekommen sind“, so Andrzej Rydzik.

Bisher unbekannte Täter haben den Zigarettenautomaten gesprengt. Quelle: Sven Bartsch Sven Bartsch

Der gesprengte Automat rief auch die Beamten der Bundespolizei auf den Plan. Deren Spreng-Experten leisteten der Landespolizei Amtshilfe und untersuchten den Zigarettenautomaten. Die Bundespolizisten fuhren mit einem Lkw mit Kofferaufbau teilweise mit Blaulicht durch Döbeln, der auf den ersten Blick wie ein Abschiebe-Taxi für ausreisepflichtige Flüchtlinge aussah. Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Bundespolizei in Pirna ergab aber, dass dies das Einsatzfahrzeug der Sprengmittel-Experten ist.

Amtsgericht soll brisante Anklage verhandeln

Gesprengte Zigarettenautomaten werden demnächst das Amtsgericht Döbeln beschäftigen. Das Jugendschöffengericht verhandelt die Anklage gegen einen Heranwachsenden, dem die Staatsanwaltschaft das mehrfache Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zur Last legt. Es geht um aufgesprengte Zigarettenautomaten. Für Erwachsene sieht das Strafgesetzbuch mindestens ein Jahr Haft als Strafe für dieses gemeingefährliche Verbrechen vor. Heranwachsende können, Tatnachweis vorausgesetzt, nach Jugendstrafrecht milder bestraft werden.

Von diw