19 Mal Kartoffelfest hat es in Ostrau bislang gegeben, doch so pompös wie die 20. Ausgabe war es noch nie. Das verspricht Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Neben „Spirit of Smokie“ mit dem Sohn des Originalsängers gibt es schon am Freitagabend Musik und einen neuen Kartoffelwettbewerb.