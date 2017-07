Döbeln: Bockwurstdieb soll Geldstrafe zahlen

Döbeln. Reichlich Radau veranstalteten zwei junge Herren in den Nachtstunden des 16. Februar vergangenen Jahres. Nach dem reichlichen Genuss geistiger Getränke verspürten sie Hunger und gedachten, diesen mit Bockwürsten zu stillen. Also stiegen sie in Döbeln in einen Bäckerwagen ein, kamen aber nicht mehr dazu, das Päckchen Bockwürste für etwa sechs Euro zu stehlen. „Dazu kamen sie aber nicht mehr, weil schon die Polizei da war. Sie waren nicht gerade leise“, sagte Jugendrichterin Marion Zöllner im Amtsgericht Döbeln, die den älteren der beiden Angeklagten wegen Diebstahls zu 50 Tagessätzen á 15 Euro verurteilte. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Mittzwanziger aus Döbeln hatte den Tatvorwurf eingeräumt. „Es war blöd und viel mehr kann ich dazu nicht sagen“, zeigte der Mann in seinem letzten Wort als Angeklagter Reue. Weil sein mutmaßlicher Mittäter zur Tatzeit Heranwachsender war, hatte die Jugendrichterin die Sache auf dem Tisch. Der 19-Jährige war aber für das Gericht nicht greifbar, weil er wohl gerade in der Schweiz lebt. Sein Verfahren beendete Richterin Zöllner vorläufig im Strafbefehlsverfahren. Er bekommt demnächst Post vom Amtsgericht Döbeln. 15 Tagessätze zu zehn Euro Geldstrafe sieht dieser Strafbefehl als Rechtsfolge für den angeklagten Diebstahl vor. Dagegen kann der junge Mann Einspruch einlegen.

Die beiden hatten noch Glück, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gericht von einem sogenannten Diebstahl geringwertiger Sachen ausgingen, der zudem noch im Versuchsstadium stecken geblieben war. Denn angeklagt war eigentlich der besonders schwere Fall des Diebstahls, wo der Strafrahmen für Erwachsene bei drei Monaten Haft beginnt. Und zwar deswegen, weil es einen Einbruch in den Bäckerwagen gab. Das hat aber die Geringwertigkeits-Klausel im Paragraf 243 des Strafgesetzbuches ausgehebelt, so dass nur von einem einfachen Diebstahl auszugehen war.

Ein Ersttäter wäre wohl noch glimpflicher aus der Geschichte herausgekommen – womöglich mit einer niedrigeren Geldstrafe oder bestenfalls gar mit einer Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage. Der Döbelner jedoch hat bereits einige Verurteilungen wegen Diebstahls auf dem Kerbholz. Allerdings liegt die letzte schon drei Jahre zurück. Der junge Mann geht zudem bald wieder arbeiten. Richterin Zöllner riet ihm, künftig nicht mehr so tief ins Glas zu schauen. Sonst könnte es passieren, dass er das nächste Mal eine Haftstrafe abfasst, wenn er wieder vor Gericht steht und verurteilt wird, weil er im Suff lange Finger gemacht hat.

Von Dirk Wurzel