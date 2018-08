Döbeln

In einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße in Döbeln brannte es in der Nacht zu Dienstag. Gegen zwei Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr dorthin gerufen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor. Vor allem im Eingangsbereich des Hauses sind sichtbare Schäden vorhanden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von LVZ