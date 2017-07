Döbeln. Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit dunkler Hautfarbe wollte am Montagnachmittag einer 16-Jährigen in Döbeln das Mobiltelefon stehlen. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Gegen 14 Uhr radelte das Mädchen vom Einkaufen auf dem Lessingweg heim. Ihr folgte ein Unbekannter und sprach sie in gebrochenem Deutsch an. Während des Gespräches zog der Mann das Mobiltelefon der 16-Jährigen aus deren Umhängetasche. Der Teenager bemerkte das und hielt sich am Gepäckträger des mutmaßlichen Diebes fest. Dadurch stürzten beide, wobei sich die Jugendliche leicht verletzte. Der Unbekannte gab der 16-Jährigen das Handy zurück und radelte davon. Er ist ungefähr 1,90 Meter groß, war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen blauen Jeans bekleidet. Er hat kurzes dunkles Haar und einen Bart.

Von daz