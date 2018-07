Döbeln/Dreißig

Bei Erntearbeiten ist am Sonntagmittag, gegen 11.40 Uhr, auf einem Feld in der Nähe des Döbelner Ortsteiles Dreißig eine Erntemaschine umgekippt. Diese hat sich zudem mehrfach überschlagen. Der 27-jährige Fahrer der Maschine erlitt dabei leichte Verletzungen.

Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an der Erntemaschine ist immens und wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Auf dem abschüssigen Feld waren offenbar die bereits abgeernteten Hülsenfrüchte in der Erntemaschine verrutscht und brachten so das Fahrzeug zum Kippen.

Von LVZ