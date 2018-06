Döbeln/Ostrau

Ein Feuer ist in der Nacht zum Sonntag, gegen 1 Uhr, in einer Wohnung an der Döbelner Burgstraße ausgebrochen. Es gab Rauchentwicklung. Ein Mieter (44) kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ursache des Brandes war offenbar ein eingeschalteter Herd mit Essen darauf.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Bereits Sonnabendfrüh, 5.55 Uhr, gab es in einer Wohnung an der Ostrauer Karl-Marx-Straße einen Schwelbrand – vermutlich durch eine glimmende Zigarette. Der Mieter (51) kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik. Am Fußboden der Wohnung entstand ein Schaden von 500 Euro.

Von LVZ