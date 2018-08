Döbeln

Wie eine Geisterbahn auf dem Rummel steht der Brandcontainer auf dem Hof des Döbelner Feuerwehrgerätehauses. Doch im Inneren herrscht alles andere als Rummelatmosphäre. Bei 300 Grad Hitze schießen Flammen über die Feuerwehrleute. Die gehen mit schwerem Atemschutz und Strahlrohr geduckt vor. 10 bis 20 Minuten dauert der Spuk. Je nachdem, ob die Löschtrupps taktisch richtig vorgehen, erhöht Trainer Frank Oertel im Leitstand des Brandcontainers die Intensität und zeigt den beiden Feuerwehrleuten damit, was sie falsch machen. Für den Notfall gibt es zwei Türen nach außen, durch die das Training abgebrochen werden kann.

„Falsch machen kann man so einiges. Um das im Ernstfall zu verhindern, üben wir das in der Simulation“, sagt Johannes Ullrich, Gruppenführer der Döbelner Feuerwehr. Beim Szenario im Container wird die Innenbrandbekämpfung eines Kellerbrandes geübt. Über eine Tür auf dem Dach und eine Wendeltreppe gelangen die Feuerwehrleute hinein. „Unter der Treppe ist das Feuer zu löschen. Dann sind brennende Gasflaschen herunterzukühlen und abzudrehen. Im zweiten Raum brennen ein Elektromotor und ein Regal“, schildert der Hauptlöschmeister. Doch wer die Zwischentür zu schnell öffnet, erlebt einen Flashover, einen Feuerstoß, wenn sich die Rauchgase unter der Decke entzünden. „Richtiges Vorgehen heißt, die Tür nur so weit öffnen, dass man die heißen Rauchgase unter der Decke mit dem Strahlrohr zunächst herunterkühlen kann“, schildert Johannes Ullrich, der hauptberuflich bei der Dresdner Berufsfeuerwehr arbeitet.

Fast alle der 32 Atemschutzgeräteträger der Döbelner Feuerwehr gingen in Zweierteams in den Container. Ebenso waren die Kameraden der zugehörigen Ortswehren sowie aus Zschaitz am Montag und Dienstag am Start. Mittwoch trainierten Wehren aus Leisnig, Hartha und Großweitzschen jeweils bis 21 Uhr. Einmal im Jahr bestellen die Wehren der Region, den bei einer Firma in Burgstädt stationierten Container zum Üben nach Döbeln.

Von Thomas Sparrer