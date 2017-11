Döbeln: Generalkonsul weiht Gedenkstein ein

Auf dem Friedhof am Döbelner Geyersberg wurde zum diesjährigen Volkstrauertag ein neuer Gedenkstein für 23 in Döbeln verstorbene Kriegsgefangene beziehungsweise Zwangsarbeiter eingeweiht. Der Generalkonsul der Russischen Föderation in Leipzig, Andrey Jurjevich Dronov, war aus diesem Anlass anwesend.