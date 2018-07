Döbeln

Ende Juli soll die Tür wieder drin sein. Derzeit arbeiten die Tischler die Pforte mit ihren vielen Schnitzereien auf. 5000 Euro kostet das laut Pressestelle des sächsischen Staatsbetriebes für Immobilien und Baumanagement (SIB). Danach soll es mit den Bauarbeiten im Hauptgebäude des Amtsgerichtes Döbeln weitergehen. Das Treppenhaus will der Freistaat Sachsen als Eigentümer des Hauses renovieren lassen. Zudem ist angedacht, die Wache umzubauen. Das Damen-WC im Erdgeschoss soll behinderenfreundlich werden. Kleinere Umbauarbeiten im Keller und Dachgeschoss stehen ebenfalls noch an. In diesem Jahr sollen diese Arbeiten beginnen.

Jetzt ist die Dämmung dran

Seit April vergangenen Jahres ist das Außengelände des Gerichtes eine Baustelle. Hier entsteht das Archiv des Grundbuchamtes. Das Gebäude besteht aus Stahlbetonwänden, sah bis vor kurzem aus, wie ein Bunker. Das ist nun anders. Die Maurer haben die Wände mit schwarzen Dämmstoff-Platten beklebt. Nun folgt noch eine Schicht Klebe- und Armierungssmörtel, in das die Handwerker ein Bewehrungsgewebe einarbeiten. So ist sichergestellt, dass der Außenputz nicht reißt. „Gemäß aktueller Planung ist die Baufertigstellung und Übergabe des Grundbuchamtes an den Nutzer für Ende Oktober 2018 vorgesehen“, teilt die Pressestelle des SIB auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit.

Bessere Bedingen für archivalische Schätze

Der Neubau des Aktenhauses ist notwendig, weil der Freistaat die Gerichte zusammengelegt hat. Hainichen kam zu Döbeln, wobei die Gellertstadt Außenstelle und Döbeln Hauptsitz des Amtsgerichtes ist. Die Grundbuchakten müssen laut Gesetz am Hauptsitz lagern. Bisher liegen die Akten, darunter einige archivalische Schätze aus vergangenen Jahrhunderten, im Dachgeschoss der ehemaligen Rockstroh-Kaserne an der Theodor-Kunzemann-Straße. Diese will der Freistaat aber bald für seinen Landesrechnungshof umbauen. Zudem sind die Bedingungen für die Grundbuchakten auf dem Kasernenboden nicht optimal. So lässt der Freistaat nun seit einem Jahr das neue Aktenhaus an der Rosa-Luxemburg-Straße bauen. Das kostet 3,2 Millionen Euro.

Von Dirk Wurzel