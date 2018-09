Döbeln

Nicht mit ihnen diskutieren und mit einem gepflegten Dreizeiler abfahren lassen – so lauten sinngemäß die Ratschläge an Verwaltungsmitarbeiter, wenn sie mit sogenannten Reichsbürgern zu tun haben. Jenen Menschen also, die mit extremen Querulantentum auffallen, meist die Existenz der Bundesrepublik und ihrer Gesetze leugnen und dies mit kruden Rechtsauffassungen zu belegen versuchen. Um sich gegen Amtshandlungen zu wehren, überziehen Angehörige dieser Szene Behördenmitarbeiter auch mal mit Schadenersatz-Forderungen.

Falsche Forderungen

Einen von dieser Sorte hatte neulich Richterin Christa Weik zu Besuch. Ihm lag zur Last, versucht zu haben, den Gerichtsvollzieher zu nötigen. Dem Mann soll es sogar gelungen sein, einen gerichtlichen Mahnbescheid gegen den Gerichtsvollzieher über eine fünfstellige Summe zu erwirken. Aber was sollte die Richterin mit einem machen, der sich weigerte, sich auf die Anklagebank zu setzen, so wie das üblich ist? Zunächst forderte der Angeklagte Richterin Weik und Staatsanwalt Detlef Zehrfeld auf, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Grundgesetz in der genehmigten Fassung von 1949 zu unterschreiben. Was die Juristen natürlich nicht taten. Sie haben ja schon ihren Amtseid auf die Verfassung geleistet. Im Übrigen hat sich die Verfassung im Laufe der Jahre geändert. Einzelne Artikel sind zum Beispiel weggefallen, natürlich ohne die Gültigkeit der verbliebenen Artikel aufzuheben, wie das manche Reichsbürger fälschlicherweise unterstellen.

Einspruch möglich

Nicht auf Disskussionen einlassen und die Angelegenheit mit einem Dreizeiler bescheiden. Nach dieser Methode verfuhr Richterin Weik auch mit dem Reichsbürger, der den Gerichtsvollzieher genötigt haben soll. Sie sah den Mann als nicht anwesend an und ging ins Strafbefehlsverfahren über. Das erlaubt Paragraf 408a der Strafprozessordnung in solchen Fällen. Staatsanwalt Zehrfeld beantragte wegen der zweifacher tatmehrheitlicher versuchten Nötigung jeweils in Tateinheit mit versuchtem Betrug eine Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen zu 40 Euro. Dem entsprach die Richterin. Der 57-Jährige hat nun eine Woche Zeit, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Tut er dies, verhandelt das Gericht erneut. Nur sollte er dann so mitspielen, wie es bei Gericht üblich ist, wenn er was erreichen will. Der gebürtige Schwabe ist ein studierter Mann mit einem Doktortitel in Mathematik. Irgendwann muss er in die esoterisch-verschwörungstheoretische Ecke abgeglitten sein. Die entsprechende Internetseite führt ihn als Dozenten der Königlichen Akademie für Weisheit und Selbstentfaltung des von Peter Fitzek ausgerufenen „Königreich Deutschland“.

Von Dirk Wurzel