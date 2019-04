Döbeln

Missverständnisse führten immer wieder zu Scherereien in einem Döbelner Mehrfamilienhaus. Diese beschäftigten nun erneut Strafrichterin Karin Fahlberg im Amtsgericht Döbeln. Vor ihr saß wieder der Gehörlose, der für den Stress verantwortlich gewesen sein soll. Sie hatte ihn bereits am 7. Januar wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu 20 Euro verurteilt.

Fliegender Metallständer trifft Nachbarn

Nun war er erneut der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Im August 2018 soll der Mittvierziger zunächst die frisch gewaschene Wäsche seiner Nachbarn mit Essensresten beworfen haben. Als ihn der Nachbar zur Rede stellen wollte, habe er aggressiv reagiert. Zunächst habe er einen Klapptisch nach dem Mann geworfen, dann habe der Taube versucht, den Nachbarn mit der Gehilfe seiner Frau zu schlagen. Im September habe er dann den Metallständer für Küchenpapierrollen nach einem anderen Nachbarn geworfen und diesen getroffen.

Attacke mit Geh-Hilfe

Wie schon im Januar verteidigte Rechtsanwalt Andreas Gumprich den Gehörlosen. Er hat einen Draht zu ihm gefunden und konnte gut erklären, wie es zu den Vorfällen kam. „Wenn sich Mandant unverstanden fühlt, gerät er schnell in Rage.“ Und Menschen, die nicht der Gebärdensprache mächtig sind, wohnen überwiegend in dem Mehrfamilienhaus. Da liegen Missverständnisse in der Luft. „Im August ist der Nachbar an den Balkon herangetreten und hat versucht, mit meinem Mandanten zu kommunizieren. Aber das ist schwierig, weil er das nicht versteht. Er hat dann gedacht, der Nachbar wolle ihn angreifen und warf daher den Stuhl und wehrte sich mit den Gehhilfen“, sagte Andreas Gumprich.

Was das Kraut nicht fett macht

Der Metallständer flog im September 2018 aus dem Fenster, weil sein Mandant beim Kochen was angebrannt sei, worüber sich sein Nachbar von der Straße aus lustig gemacht habe. „Mein Mandant hat sich inzwischen vom Alkohol losgesagt und ist umgezogen“, führte der Verteidiger weiter aus. „Diese neue Anklage ist jetzt noch hinterhergekommen“, sagte Rechtsanwalt Gumprich und deutete damit folgendes an: Hätte diese früher vorgelegen, hätte sie Richterin Fahlberg bereits im Januar mitverhandeln können und bei einem Schuldspruch die Strafe in die Gesamtgeldstrafe einbeziehen können. Das hätte das Kraut aber nicht wesentlich fetter gemacht, viel mehr als 110 Tagessätze wären da nicht rausgekommen. In solchen Fällen erlaubt Paragraph 154 der Strafprozessordnung (StPO) den Gerichten, Verfahren im Einvernehmen mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung einzustellen.

„Das Grundproblem ist, dass der Angeklagte schnell hochgeht. Daran müsste er arbeiten“, sagt Thomas Zarm. Der zur Staatsanwaltschaft abgeordnete Richter am Landgericht Chemnitz vertrat im Prozess gegen den Gehörlosen die Anklage. „Ich rege aber trotzdem an, das Verfahren nach Paragraph 154 StPO einzustellen.“

Wo kein Kläger...

Verteidiger Gumprich bezeichnete das als „äußerst sinnvollen Kompromiss“ und stimmte zu. So beerdigte Richterin Fahlberg das Verfahren und entließ die beiden Zeugen. Einer von ihnen hätte selbst bald als Angeklagter wegen Körperverletzung zu Gericht gemusst. Der Gehörlose hatte ihn angezeigt, ihn geschlagen zu haben. Aber der Taube nimmt den Strafantrag zurück und die Staatsanwaltschaft verneint das „öffentliche Interesse an der Strafverfolgung“. Und so gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. In seinem neuen Wohnumfeld ist der Mittvierziger nicht der einzige Gehörlose.

Von Dirk Wurzel