Da hat es ordentlich geknallt bei der Polizei in Döbeln am 7. Mai vergangenen Jahres. Zuerst hatte ein 41-Jähriger eine Hantelstange gegen ein Fenster des Reviers geworfen, wobei Glas zu Bruch ging. Schaden: Über 3000 Euro.

Polizist feuert Warnschuss ab

Dann knallte die Dienstwaffe eines Polizeihauptkommissars. „Er stand mit einem Gegenstand in der Hand vor mir, da habe ich den Warnschuss abgegeben und ihn aufgefordert, das Teil wegzulegen“, sagte der Beamte nun als Zeuge im Prozess gegen den Randalierer aus. Dem lag auch zur Last, den Hauptkommissar geschlagen zu haben, als ihn dieser an der Flucht hindern wollte. Und noch zwei weitere Anklagen hatte Staatsanwältin Angelika Rickert mitgebracht: Zweimal soll der 40-Jährige die Hantelstange gegen die Wand seiner Wohnung geschmissen haben. Da waren dann Löcher im Gipskarton. Dreimal Sachbeschädigung sowie Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Begangen unter laufender Bewährung, denn Anfang März 2016 verurteilte ihn das Schöffengericht wegen Brandstiftung an einer Gartenlaube in einem minder schweren Fall zu acht Monaten Haft mit Bewährung.

Frust auf die Polizei als Motiv für die Attacke

Widerruf der Bewährung, neue Strafe, womöglich Haft – das hätte als Ergebnis der gestrigen Hauptverhandlung stehen können. Aber es kam anders. „Der Angeklagte wird freigesprochen. Er hat diese Handlungen als für sich gerechtfertigt gesehen. Außenstehende können das nicht nachvollziehen und nur mit dem Kopf schütteln, wenn jemand eine Hantelstange an ein Gebäude wirft und dabei gefilmt wird“, begründete Richterin Christa Weik das Urteil. Hexenwerk ist das nicht und auch kein Justizfehler. Der 40-Jährige hat einen Paragrafen. Paragraf 20 Strafgesetzbuch, um genau zu sein. Der Mann ist nicht schuldfähig, kann nicht erkennen, dass sein Handeln Unrecht ist. Für ihn ist das schon in Ordnung, Hantelstangen gegen Polizeireviere und Zwischenwände zu werfen. „Bei mir ist eingebrochen worden, ich wollte das anzeigen. Aber die Polizei hat mich immer wieder weggeschickt“, gab der Döbelner als Motiv für die Attacke auf das Revier an. Später sollte er noch sagen, dass ihm die Polizei Medikamente auf Nano-Technologie-Basis eingeben würde. Stimmen höre er auch. „Aber das geht mittlerweile, das war früher schlimmer.“ Medikamente nimmt er nicht, obwohl die 2009 festgestellte Schizophrenie damit gut zu lindern wäre. „Davon nimmt er zu“, begründete der forensische Psychologe Dr. Steffen Dauer, weshalb der Döbelner lieber Stimmen hört, als Psychopharmaka zu nehmen. Richterin Weik hatte den Fachmann als Sachverständigen hinzugezogen, um die Schuldfähigkeit des Angeklagten zu beurteilen. Er konnte ihn genau untersuchen, denn der Döbelner war sehr kooperativ.

Kein einfacher Bürger, aber nicht gefährlich

„Die Schizophrenie beeinflusst intensiv alle Handlungsvorgänge. In seiner Wirklichkeit ist das richtig, auch wenn andere sagen, das ist doch irrational“, sagte der Psychologe über die Taten des Mannes, für die jeder Normale verurteilt worden wäre. Dr. Dauer bescheinigte dem Angeklagten aber Schuldunfähigkeit. Auf die Frage, ob weitere schwerwiegende Straftaten von ihm zu erwarten sind, die eine Unterbringung im Maßregelvollzug rechtfertigen, sagte Dr. Dauer: „Er ist kein einfacher Bürger. Die Notwendigkeit ihn unterzubringen, besteht nicht.“ Bestünde diese, hätte Richterin Weik das Verfahren ans Landgericht verweisen müssen. Denn nur Große Strafkammern an Landgerichten dürfen laut Gerichtsverfassungsgesetz schuldunfähige Angeklagte in den Psychiatrie-Maßregelvollzug schicken.

Von diw