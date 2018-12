Döbeln

Wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. So sprach einst Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Davon ließ sich der Großvermieter TAG offenbar nicht leiten. „Wenn eine Vision nicht umgesetzt wird, endet sie in Träumerei“, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement, bei der TAG Döbeln. „Wir hatten vor vier Jahren eine Vision. Es kommt bei der Umsetzung auf Beharrlichkeit, Mut und Rückhalt an.“

Halbes Jahr Bauzeit

Nun ist die Vision nach einem halben Jahr fast fertig gebaut, steht als neuer Penny-Markt in Döbeln-Nord. Der Markt vermittelt Weite, Größe und ist sehr hell. Holz findet sich vielfach sichtbar als Baumaterial und als Zierrat. „Das Gebäude ist von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifiziert“, sagt Uwe Krause, Penny-Gebietsleiter, und verdeutlicht: „Sie werden hier zum Beispiel keinen Bauschaum finden.“ Penny ist der Mieter des Gebäudes, das die TAG im vergangenen halben Jahr in Döbeln-Nord hat hochziehen lassen.

Skepsis ist gewichen

„Wenn bei uns von Döbeln die Rede ist, heißt es: Wir haben Wohnungen in Döbeln-Mitte. Das ist gut. Dann haben wir Wohnungen in Döbeln-Ost. Das ist auch gut. Und dann haben wir noch Wohnungen in Döbeln-Nord...“, sagte Claudia Hoyer vom Vorstand der TAG in Anspielung auf die Abschätzigkeit, mit der oft über Döbeln-Nord gesprochen wird. Claudia Hoyer schilderte aber auch, wie ihre anfängliche Skepsis gewichen ist und stellte fest, dass sich das Wohngebiet „toll entwickelt hat.“ Zwei Kindergärten, Schulzentrum und das Dienstleistungszentrum zählte sie auf. Aber ihr fehlte eine attraktive Einkaufsmöglichkeit. Über 2 000 Wohnungen gehören der TAG in Döbeln-Nord. Ein Gutteil davon ist saniert. „Der neue Penny-Markt wird die Lebensqualität hier verbessern“, ist Claudia Hoyer überzeugt.

Hier wird in Döbeln-Nord ab Donnerstag eingekauft.

Die Regale im neuen Penny stehen überwiegend quer. Auch erschlagen sie einen nicht gleich, wenn man den Laden betritt. „Deswegen haben wir vorn die Tiefkühlware aufgestellt“, erläutert Uwe Krause das Raumkonzept, das durch Höhe und Weite ein Gefühl des Willkommens vermitteln soll. Die Kältemaschinen wiederum heizen den Markt. Klingt kurios, aber wenn die Kompressoren das Kältemittel verdichten, gibt dieses Wärme ab. Die speichert die Anlage in speziellen Wasserkesseln. Im Sommer funktioniert diese Anlage umgekehrt und kühlt den neuen Markt.

Von Dirk Wurzel