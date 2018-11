Döbeln

Am Einbrecher suchten am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus an der Leipziger Straße heim. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, drangen die Täter zwischen 14.45 Uhr und 17.45 Uhr gewaltsam in das Haus ein. Die Täter haben dazu eine Terrassentür geöffnet und sich so Zutritt verschafft.

Hund nimmt Fährte auf

Aber gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ein eingesetzter Fährtensuchhund der Polizei verfolgte offenbar die Spur der Täter bis zu einem Parkplatz am Kreisverkehr der Sankt-Georgen-Straße. Möglicherweise sind die Unbekannten dort in ein Fahrzeug gestiegen. Ob Beute oder nicht: Beim Verbrechen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist auch immer der Versuch strafbar. Der Strafrahmen reicht von einem bis zu zehn Jahren Haft.

Weiteres Haus betroffen

In der Nacht zu Montag waren Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Nordstraße zugange. Verschwunden sind in dem Fall unter anderem zwei Laptops und eine Geldbörse. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten? Wem sind fremde Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Rufnummer 03431/ 6590 entgegen.

Von daz