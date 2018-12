Döbeln

Wegen eines verletzten Fußgängers in Döbeln sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag bog eine 33-Jährige mit ihrem Peugeot gegen 11.50 Uhr aus der Einmündung Arbeitsamt auf die Burgstraße ab. Dabei kam es offenbar zu einer Berührung mit einem bisher unbekannten Fußgänger, der rechts an der Ecke Ausfahrt Arbeitsamt/Burgstraße gewartet haben soll.

Der unbekannte Mann stürzte vor den Pkw und erlitt offensichtlich leichte Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen beiden Beteiligten verließ der Fußgänger den Unfallort. Der Mann wurde als 40- bis 50-jährig beschrieben, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, kurzes, braunes Haar mit rötlichem Schimmer, Haarkranz, und war zur Unfallzeit bekleidet mit einem grünlichen Anorak sowie blauen Jeans. Am Peugeot entstand kein Sachschaden.

Nun sucht die Polizei Zeugen dieses Unfalles. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fußgänger machen? Ebenso wird der unbekannte Mann selbst gebeten, sich bei der Polizei in Döbeln zu melden. Unter Telefon 03431/ 65 90 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

