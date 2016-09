Döbeln. Wie die Polizei mitteilt hatten am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr zwei unbekannte Männer den Laden in der ansonsten leeren Einkaufspassage betreten und die Angestellte bedrängt und angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Männer Bargeld und flüchteten daraufhin mit Fahrrädern. Die Angestellte kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Für den einen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat rötliche, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann war mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine schwarze Bauchtasche. Geflüchtet ist er mit einem orange-schwarzen Fahrrad in Richtung Schillerstraße. Der andere Unbekannte war schwarz gekleidet und flüchtete mit einem schwarz-grauen Fahrrad in Richtung Große Kirchgasse. Die Polizei suchte im Umkreis des Tatortes intensiv nach den Räubern, ließen auch den Fährtenhund schnüffeln. Diese Tatortbereichsfahndung verlief allerdings ergebnislos, was die Ermittlung der Tatverdächtigen betrifft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas zu dem Überfall sagen können. Sie sollten sich bei der Polizei melden, wenn sie etwas beobachtet haben, das mit diesem Verbrechen in Zusammenhang steht. Auf Raub beziehungsweise räuberische Erpressung steht mindestens ein Jahr Haft.

Verbrechen in der Nachbarschaft

Die Täter müssen schnell vorgegangen sein. Denn der Überfall blieb in den Nachbargeschäften am Obermarkt weitgehend unbemerkt, ergab die Nachfrage der DAZ in den Läden. Nicht mal Nicolas Sihombing, der sein Kaffee-Geschäft „Batavia“ an der Obermarktseite der Rathauspassage betreibt, hat von der Straftat etwas mitbekommen. Er saß zur Tatzeit in seinem Laden und bereitete sich auf eine Messe vor. Auch in anderen Geschäften wussten die Verkäufer und Ladeninhaber nichts von der Straftat. Einige hatten aber bereits auf Facebook davon gelesen, andere hatte das Fernsehen angerufen und sie erfuhren auf diese Weise vom Verbrechen in der Nachbarschaft.

Laut Auskunft des Seniorchefs des Goldankaufs geht es der Verkäuferin abgesehen vom Schock recht gut. Sie hat jetzt erstmal Urlaub, damit sie sich gut erholen kann. Die Geschäftsleute verstehen das Interesse der Kriminellen an ihrem Laden nicht. Dort gibt es nichts zu holen, sagen sie.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Döbeln, telefonisch erreichbar unter: 03431/ 65 90.

Von Dirk Wurzel